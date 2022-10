CoopVoce distrugge TIM e Vodafone con 100GB: ecco l'offerta quasi gratis

Alcuni gestori virtuali stanno riuscendo letteralmente a fare corsa da soli grazie a promozioni eccezionali. Di certo per decretare letali si è analizzato il contenuto di ognuna ma soprattutto il prezzo mensile, proprio come gli utenti amano fare.

CoopVoce è uno di quei provider imbattibili grazie alla discreta qualità ma soprattutto ai contenuti che vengono proposti ogni mese con una certa regolarità. Le offerte che improvvisamente scompaiono, tornano disponibili il mese dopo. La linea EVO è infatti è ancora disponibile sul sito ufficiale con tre soluzioni molto diverse tra loro ma che incarnano lo stesso ideale di convenienza di CoopVoce.

Sappiamo che la battaglia con gli altri gestori è davvero serrata, ma con questi prezzi sarà davvero difficile perdere. Lo dimostrano le soluzioni disponibili sul sito ufficiale che ritornano quindi alla corte del pubblico che non è riuscito in passato a sottoscriverle.

CoopVoce: ueste sono le offerte che si distinguono grazie al celebre nome EVO, si arriva fino a 100 giga questo mese di ottobre

Le promozioni appena citate si distinguono per la quantità di contenuti e per i prezzi chiaramente. La prima EVO, quella con solo voce, include al suo interno minuti senza limiti perso tutti i gestori e 1000 SMS per un prezzo totale di 4,90 € al mese per sempre.

La seconda e la terza offerta, che costano rispettivamente 6,90 € al mese e 8,90 € al mese, propongono invece 30 e 100 giga in 4G per navigare sul web. Entrambe includono anche i minuti illimitati per telefonare qualsiasi gestore poi desideriate. I prezzi anche in questo caso sono bloccati per sempre.