Bollo e Canone RAI: il trucco legale al 100% per non pagarli mai

Sia il bollo auto che il canone Rai risultano due delle tasse più odiate se non le più odiata in assoluto in Italia. Gli utenti sanno di dover pagare per forza per non incorrere in problematiche ben più gravi e proprio per questo subentra un senso di frustrazione. Ricordiamo infatti che tasse del genere non vengono pagate in nessun altra nazione, ed è proprio questo il motivo scatenante di tantissime polemiche.

Proprio a tal proposito bisogna fare delle considerazioni importanti, le quali possono portare a capire anche il perché di determinate tasse. Oltre questo però le persone si chiedono come fare per non pagare il canone Rai e il bollo auto, e a quanto pare alcuni metodi ci sarebbero. Ovviamente stiamo parlando di soluzioni legali che non vanno ad evadere gli obblighi imposti dallo Stato.

Canone Rai e bollo auto: ecco come potete evitare di pagare le due imposte più odiate

Parlando proprio del canone Rai, forse la tassa più odiata di tutte, si può dire che ci sono diversi metodi per essere esentati dal pagamento annuale. Il primo è quello di avere almeno 75 anni di età, situazione che porterà quindi ad essere totalmente esenti dai pagamenti imposti. Stessa cosa se il reddito è al di sotto della soglia e stessa cosa nel momento in cui non doveste avere nessuna televisione in casa.

Quanto riguarda invece il bollo auto, ci sono alcune regioni come la Lombardia e il Piemonte che permettono a chi ha un’auto elettrica di evitare di pagare il bollo. La stessa cosa vale anche per la Campania ad esempio, ma in quel caso solo per i primi cinque anni.