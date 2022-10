Amazon distrugge Unieuro con 5 prodotti quasi gratis per avere batteria infinita

Amazon continua a stupire anche durante il mese di ottobre dopo un mese di settembre ad altissima intensità. Sono state tante le offerte che sono arrivate per il piacere del pubblico, il quale non si è tirato indietro dall’acquistare qualsiasi cosa potesse fare comodo.

Sono moltissime le persone che ogni giorno sperano di avere più autonomia dal proprio smartphone, il quale magari proprio non ne ha. Bisogna quindi ricorrere ai ripari ed acquistare qualche accessorio che potrebbe tornare utile sotto svariati punti di vista. Di certo avere in tasca un oggetto che vada ad aumentare la vita dello smartphone durante la giornata può essere una soluzione e a fornirla è Amazon. Sono arrivata infatti delle promozioni straordinaria che riguardano proprio quest’ambito, ovvero la possibilità di avere più autonomia dal proprio dispositivo.

Amazon: con questi dispositivi potrete rendere il vostro smartphone inesauribile, ecco quanto costano

Le proposte chiaramente consistono in alcuni powerbank di livello. Il primo costa solo 15,29 € e fornisce una ricarica rapida per un totale di 10.000 mAh disponibili.

Anche il secondo offre 10.000 mAh, ma in questo caso al prezzo di 17,99 €. Il vantaggio per chi lo acquisterà e di avere dimensioni che stanno nel palmo di una sola mano.

Il terzo oggetto alza la posta offrendo 26.800 mAh con power delivery e 18W di potenza. Il prezzo è di 36,99 €.

Infine ecco una delle soluzioni più desiderate, ovvero una powerbank ancora più grande con cinque uscite, la quale include ben 33.800 mAh di batteria. Il prezzo è di 39,95 €.