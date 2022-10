E’ arrivato il momento di acquistare nuovi prodotti di tecnologia, grazie alla più recente campagna promozionale di Unieuro, infatti, gli utenti si ritrovano liberi a spendere cifre molto basse per acquistare un numero sempre più alto di smartphone interessanti.

Le differenze rispetto alle rivali, ovvero le aziende che si occupano di rivendita di elettronica, sono pressoché nulle, infatti gli stessi prezzi sono attivi su tutto il territorio, ed anche sull’e-commerce di proprietà. Al contrario di quanto vediamo da expert o MediaWorld, in questo caso non è necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Unieuro: nuove offerte e tanti sconti assurdi

Nonostante la natura dell’offerta di Unieuro sia legata alla Casa, dato proprio il nome Passione Casa, la maggior parte degli sconti spazia anche verso la telefonia mobile.

I migliori prodotti in promozione rientrano nei 400 euro di spesa, e vanno infatti a soddisfare pienamente le richieste e le aspettative dei tantissimi consumatori che al giorno d’oggi si ritrovano pronti all’acquisto. Nello specifico i modelli selezionati sono: Galaxy A23, Redmi 10C, Motorola Moto E20, Galaxy A13, Galaxy A23, Galaxy A53, Redmi Note 11, Oppo A94, Oppo A96, Oppo Reno8 Lite e similari.

Mancano quasi totalmente i top di gamma, l’unico accenno ad un dispositivo leggermente più costoso è legato allo Xiaomi 12 Lite, il cui prezzo attuale è comunque di 449 euro, una cifra complessivamente più che abbordabile per la maggior parte degli utenti in Italia.