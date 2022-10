TIM ha superato in maniera quasi definitiva la concorrenza degli altri provider. Il gestore italiano, durante queste settimane di estate, ha messo in campo per gli utenti una serie di tariffe molto vantaggiose legate alla telefonia mobile. I clienti che optano per TIM avranno importanti alternative contro Iliad.

TIM, due offerte low cost per l’inizio dell’estate

Una delle ricaricabili principali in casa TIM è senza dubbio la Gold Pro. Gli utenti che optano per questo ticket avranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e anche 70 Giga per navigare in internet. Il costo previsto per il rinnovo di questa tariffa è di 7,99 euro.

La Gold Pro non è l’unica promozione per i clienti. Coloro che decidono di attivare una ricaricabile con TIM, infatti, potranno anche scegliere la Steel Pro. Il ticket, in quest’occasione, prevede chiamate infinite, SMS da inviare a chiunque e anche 50 Giga per navigare in internet. Per gli utenti è previsto un costo mensile dal valore di 6,99 euro ogni trenta giorni.