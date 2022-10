Smartphone: alcuni telefoni vecchi valgono migliaia di euro, la lista

Sono davvero tanti i dispositivi del passato che potrebbero oggi avere un valore incredibile. Stiamo parlando di smartphone e telefoni cellulari che un tempo risultavano già molto costosi. Credete che abbiano perso il loro valore? In alcuni casi potreste sbagliarvi di grosso.

Smartphone e telefoni che valgono una fortuna pur essendo passati di moda: ecco alcuni modelli

In primo luogo ecco uno degli alti esponenti del mondo dei telefoni in generale, ovvero sua maestà Nokia 3310. Questo dispositivo che anni fa riuscire ad essere rivoluzionario per tante motivazioni, lo fu soprattutto per la sua grande resistenza. Risultava davvero impossibile che una caduta potesse scalfire la corazza di questo dispositivo prodotto da casa Nokia e rimasta una vera e propria pietra miliare. Il prezzo attualmente, anche se lo stato non dovesse essere ottimo, si attesta intorno ai 150 €.

A seguire si va ancora più indietro nel tempo, con un dispositivo che per la sua grandezza risulterebbe ad oggi quasi attuale. Chiaramente la forma rimanda al passato, quello in cui bisognava avere una maniglia intorno al telefono per portarlo dietro. Stiamo parlando sempre di un dispositivo di casa Nokia, nato nel 1981, ovvero del Mobira Senator. Il prezzo di un dispositivo del genere in buone condizioni oggi si aggirerebbe intorno ai 1000 €.

Non si può tralasciare poi il precursore di quello che oggi è lo smartphone più desiderato in assoluto. Avrete chiaramente capito che stiamo parlando di iPhone, ma in questo caso nella sua prima versione, la 2G. Il noto dispositivo che apri un’era nel vero mondo degli smartphone, oggi è ancora in possesso di tantissime persone. Queste però non sanno di poterci guadagnare, sebbene sia inutilizzabile, un gruzzolo che va dai 300 ai 1000 € se tenuto in ottimo stato.