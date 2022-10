Nei piani del noto produttore cinese Oppo c’è un nuovo smartphone medio di gamma appartenente alla famiglia Oppo A. Si tratta in particolare del prossimo Oppo A77s e, nel corso delle ultime ore, quest’ultimo è stato avvistato in rete sul noto portale di benchmark Geekbench.

Oppo A77s, il nuovo smartphone medio di gamma di Oppo avvistato su Geekbench

Uno dei prossimi smartphone a marchio Oppo sarà il nuovo Oppo A77s. Quest’ultimo dovrebbe essere annunciato per il mercato indiano a breve e, come già accennato, ora abbiamo qualche conferma riguardo alle specifiche tecniche.

Nel corso delle ultime ore lo smartphone è stato infatti avvistato sul portale di benchmark Geekbench. Secondo quanto è stato riportato sul portale, sotto al cofano di questo device ci sarà il soc Snapdragon 680 e quest’ultimo sarà supportato da almeno 8 GB di memoria RAM. Il sistema operativo installato a bordo sarà Android 12 con l’invio utente personalizzata ovviamente da Oppo, la ColorOS 12.1. Per quanto riguarda i punteggi, lo smartphone ha raggiunto 380 punti in single core e 1657 punti in multi core.

Questo è quanto ha rivelato Geekbench. Tuttavia, in queste settimane erano già emerse alcune indiscrezioni che hanno rivelato altrettante presunte specifiche tecniche. Secondo queste ultime, il nuovo smartphone medio di gamma Oppo A77s avrà un display IPS LCD con una diagonale da 6.56 pollici in risoluzione HD+, una grande batteria con una capienza da ben 5000 mAh e dotata del supporto alla ricarica rapida da 33W, una fotocamera anteriore per i selfie 8 MP e tre sensori fotografici rispettivamente da 50, 2 e 2 MP.