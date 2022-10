Il colosso Motorola quest’anno non ha di certo lanciato pochi prodotti, tra cui sicuramente l’ultimo Edge 30 Ultra, dotato di un sensore fotografico posteriore da 200 MP.

Oggi vogliamo parlare invece del nuovo Moto G72, un device di fascia media che debutterà la prossima settimana. Scopriamo insieme le specifiche tecniche.

Motorola Moto G72: ecco le specifiche tecniche complete

Il nuovo Moto G72, inoltre, verrà equipaggiato con un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali inserito nel display. Una soluzione per certi versi inedita per Motorola, che nella sua fascia media ha spesso implementato questo sensore direttamente nel tasto laterale di accensione. Per quanto riguarda il lancio, invece, lo smartphone dovrebbe debuttare in India domani 3 ottobre.

Monterà un processore MediaTek Helio G99 octa-core con 6/8 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna. I sensori posteriori saranno da 108 megapixel il principale, 8 megapixel il grandangolare e 2 megapixel il sensore Macro. Sul lato anteriore troveremo invece un sensore da 16 megapixel.

Sarà equipaggiato con una batteria da 5.00 mAh con ricarica a 30 W e sistema operativo Android 12. Sempre Motorola, recentemente, ha presentato un dispositivo davvero particolare, ovvero il Motorola Edge 30 Neo. Si tratta di un medio gamma con specifiche da “top di gamma” e soprattutto presenta una particolarità: è il primo dispositivo curato insieme a Pantone, il riferimento mondiale per brand e designer che detta le tendenze nella scelta dei colori.