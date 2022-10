All’inizio della pandemia, la principale preoccupazione dell’industria automobilistica era il massiccio calo della domanda di automobili. Ma negli ultimi mesi l’attenzione si è spostata sui problemi dell’offerta. Il mercato ha invertito la rotta e gli ordini sono aumentati inaspettatamente. Tuttavia, la carenza di chip per il settore automobilistico sta spingendo gli OEM a sospendere la produzione o rimuovere le funzionalità dai loro veicoli.

I ricavi delle vendite sono in difficoltà principalmente perché OEM e fornitori non possono accedere a un numero sufficiente di chip e devono bloccare la produzione. Sebbene anche i produttori di altri dispositivi elettronici, come i laptop, abbiano ridotto la produzione a causa dell’accesso limitato ai nuovi semiconduttori, gli effetti negativi nell’industria automobilistica sono stati più sostanziali.

L’invasione russa dell’Ucraina complica ulteriormente la catena di approvvigionamento dei semiconduttori. I materiali e i componenti che scarseggiano a causa del conflitto includono:

Palladio (La Russia fornisce il 30% di questo metallo raro, un materiale semiconduttore vitale)

(La Russia fornisce il 30% di questo metallo raro, un materiale semiconduttore vitale) Gas neon purificato (l’Ucraina fornisce quasi il 35% di questo gas inerte fondamentale per la produzione di chip)

(l’Ucraina fornisce quasi il 35% di questo gas inerte fondamentale per la produzione di chip) Cablaggi (l’Ucraina produce quasi il 15% di questi componenti che trasmettono informazioni e energia elettrica in tutto il veicolo)

Un altro problema è la spedizione da queste località, indipendentemente dalla fornitura. Molti semiconduttori viaggiano in aereo e le tariffe di spedizione sono aumentate. Gli OEM hanno ridotto le quantità di produzione a causa della mancanza di componenti critici del veicolo, il che ha aumentato l’incertezza riducendo la domanda di parti a base di semiconduttori.

Alcuni esperti suggeriscono che l’industria automobilistica modifichi la sua strategia tenendo conto della persistente instabilità della catena di approvvigionamento nell’industria dei semiconduttori.

Un problema internazionale

Gli incidenti internazionali, combinati con una lenta ripresa dalla pandemia e un’inflazione aggressiva, creano una serie di circostanze senza precedenti e un mercato imprevedibile.

La direzione futura del settore manifatturiero automobilistico è ancora incerta. La tesi principale è che ci sono così tante questioni a portata di mano che gli esperti non possono analizzare tutti i fattori coinvolti.

Gli esperti del settore non sanno cosa aspettarsi andando avanti e le previsioni attuali differiscono in modo significativo da analista ad analista. Gran parte di tale incertezza deriva da statistiche che dimostrano una crescita relativa in brevi periodi.

Per esempio: nel secondo trimestre del 2022, le scorte sono aumentate dell’8,3% rispetto al 1° gennaio. Le vendite di nuovi veicoli leggeri (NLV) di luglio sono aumentate del 2,5%.

Sebbene entrambe le mosse siano in una direzione marginalmente positiva, lo stesso rapporto di luglio mostra che quei numeri sono ancora inferiori dell’8,9%.

Queste statistiche non forniscono la stessa chiarezza che farebbero in un mercato “tipico”. Sarà difficile per acquirenti e investitori stabilire una solida base nel settore della produzione automobilistica fino a quando alcune di queste circostanze attenuanti non saranno alleviate.

Il CHIPS e la legge sulla scienza

Il presidente Joe Biden ha firmato il CHIPS and Science Act il 10 agosto, finanziando i produttori di processori con 52,7 miliardi di dollari in cinque anni per aiutare gli Stati Uniti a recuperare la produzione di semiconduttori persa a favore di società estere.

Secondo la Semiconductor Industry Association, gli impianti di fabbricazione di chip statunitensi, noti informalmente come “fabs“, costituivano il 37% dei processori mondiali nel 1990, ma negli ultimi anni sono scesi al 12%. Il CHIPS Act mira a invertire questa tendenza, rafforzando un settore vitale per molti veicoli.

La legge è emersa dopo che una carenza di chip ha bloccato la produzione e ha dimostrato quanto l’industria automobilistica statunitense ora faccia affidamento su processori d’oltremare. Un segno altrettanto significativo è venuto dal raro sostegno bipartisan alla legge, che è stata approvata rispettivamente con 243-187 e 64-33 alla Camera dei rappresentanti e al Senato.