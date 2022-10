La tecnologia è in forte promozione da Lidl, la nuovissima campagna promozionale riesce a catturare pienamente l’attenzione dei consumatori, grazie comunque a prezzi che vengono fortemente ridotti rispetto ai vari listini del periodo.

Il tratto distintivo di tutte le campagne promozionali di Lidl, risiede nel voler offrire al cliente la possibilità di spendere poco nel momento in cui questi decide di recarsi in un negozio, senza limitarne la scelta da un punto di vista del territorio (cosa che ad esempio accade con Euronics).

Lidl: spettacolari offerte vi attendono in negozio

Solo oggi da Lidl sono effettivamente acquistabili numerosi prodotti per il benessere personale a prezzi fortemente ridotti, a partire anche da soli 12,99 euro necessari per l’acquisto di un termometro a infrarossi.

La spesa sale poi a 14,99 euro per il misuratore di pressione da polso, senza dimenticarsi del dispositivo per la pulizia dei pori, in vendita allo stesso prezzo, ma anche del pulsossimetro a 19 euro, del set manicure-pedicure, il cui prezzo si aggira sui 22,99 euro, finendo con la pedaliera gambe-braccia, che gli utenti potranno effettivamente decidere di acquistare con un esborso di 39,99 euro.

Tutti questi prodotti elettronici, lo ricordiamo, sono supportati dalla garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale riesce a coprire ogni difetto di fabbrica che gli utenti potrebbero effettivamente riscontrare nei mesi di utilizzo, ma i quali non devono essere causati dagli utilizzatori stessi.