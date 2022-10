Iliad distrugge Vodafone e TIM ora: ecco le offerte fino a 150GB

Iliad sta continuando a dare prova di forza in Italia senza troppe problematiche. Infatti le sue promozioni sono diventate famosissime proprio perché diffuse equamente sull’intero territorio, ormai da diverso tempo a questa parte. Ciclicamente ritornano tutte le offerte che abbiamo visto fin dal primo giorno in cui Iliad ha messo piede in Italia, senza che gli altri gestori sapessero che un giorno non molto lontano ci sarebbero ritrovati a fronteggiare una vera superpotenza del mondo della telefonia.

Il merito è proprio della grande convenienza delle offerte, le quali sono ancora presenti sul mercato con prezzi ben al di sotto della norma. Dopo aver visto l’offerta da 150 giga disponibile durante lo scorso mese di settembre, ora è la volta dell’altra soluzione, quella direttamente precedente. Ovviamente continua a persistere anche la promozione in fibra ottica, quella che consoli 15,99 € al mese, se siete già clienti, o con 23,99 € al mese in caso contrario, permette di avere tutto senza limiti con connessione a 5 Gigabit.

Iliad lancia di nuovo l’offerta da 120 giga con tutto senza limiti a 9,99 € al mese con il 5G gratis

In molti la stavano aspettando, in tanti sono rimasti fregati: la Giga 150 non c’è più ma poco importa visto che Iliad rimette a disposizione la sua promo del mese precedente, quella da 120 giga.

La Giga 120 è tornata infatti per dare a tutti il suo contributo con tutto al prezzo di soli 9,99 euro al mese per sempre.

Ricordiamo che al suo interno ci sono minuti senza limiti verso tutti i gestori sia fisiche mobili con SMS senza limiti e 120 giga in 5G.