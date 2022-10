ho. Mobile distrugge Iliad e CoopVoce con 200GB disponibili ogni mese

Oggi è fondamentale avere dalla propria parte un gestore che sia conveniente ma anche abbastanza pieno di contenuti proprio come i virtuali. Tra questi uno dei più in voga, ma anche più pubblicizzati in TV, c’è ho. Mobile, provider che di presentazione ormai non ne ha più bisogno.

ho. Mobile: arrivano due nuove offerte che battono la concorrenza degli altri gestori virtuali

ho. Mobile sta continuando a mettere in gioco delle offerte che di certo potrebbero far tornare la voglia di scegliere un gestore virtuale agli utenti che hanno virato su soluzioni più convenzionali. Il nostro provider è diventato un buon modo per risparmiare avendo comunque tutto dalla propria parte, viste le promozioni incredibili che riguardano la telefonia mobile.

Già nel recente passato erano arrivate sul mercato portando tanti clienti dalla parte di questo gestore, il quale ora vuole contendere il territorio con provider del calibro di Iliad e Vodafone.

La prima soluzione che di certo non può passare in osservata per il suo prezzo di vendita è quella che consente a tutti di avere minuti senza limiti per qualsiasi telefonata verso fissi e mobili, messaggi da inviare senza limiti verso chiunque ma soprattutto 50 giga per connettersi al web utilizzando la rete 4G sotto Vodafone. Il prezzo corrisponde a soli 5,99 € al mese con la sicurezza di non avere nessuna rimodulazione in futuro.

Per avere poi un quantitativo di giga superiore, ecco l’altra soluzione che ha un costo per ogni mese pari a 7,99 €. Ci saranno 150 giga oltre a tutto quello che è presente nella soluzione precedente.