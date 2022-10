Sky Sports rimarrà la sede esclusiva della Formula 1 in Italia fino al 2027 grazie al rinnovo della partnership.

La proroga consolida l’emittente come canale ufficiale per la F1 in tutti i mercati Sky, compresa Italia e Deutschland, Austria e Svizzera.

Come parte dell’accordo, tutte le gare, le qualifiche e le sessioni di prove libere continueranno a essere trasmesse esclusivamente in diretta su Sky Sports F1, mentre le gare in diretta e gli highlights di tutte le altre gare saranno condivisi in chiaro.

Stefano Domenicali, Presidente e CEO di Formula 1, ha dichiarato: “Siamo incredibilmente orgogliosi della nostra partnership a lungo termine con Sky e siamo lieti di annunciare che continueremo a lavorare insieme fino al 2029, un impegno molto importante da parte di Sky. Dall’inizio della nostra relazione nel 2012, ci siamo entrambi sforzati di portare contenuti interessanti ai nostri fan, coinvolgendo ogni anno un pubblico nuovo e diversificato.”

Sky batte ogni record

“Sky non solo offre ai fan una copertura in diretta, ma una gamma di contenuti e accesso dietro le quinte che danno vita alla F1. Siamo estremamente entusiasti del futuro della partnership e del viaggio della Formula 1”.

Il nuovo accordo, che arriva nel mezzo di un’entusiasmante stagione 2022 che ha infranto record con milioni di nuovi spettatori, si basa sul successo di Sky Sports F1 dal lancio del canale nel 2012.

Stephen van Rooyen, vicepresidente esecutivo e CEO di Sky UK ed Europa, ha dichiarato: “Ogni gara. Ogni momento. Ogni svolta. Tutti in diretta esclusiva su Sky per gli anni a venire!”

La Formula 1 continua a battere ogni record, e ogni anno ci sono milioni di spettatori in più, il che è fantastico per questo sport. Più di 80 paesi continueranno a godersi le nostre analisi e contenuti di livello mondiale di uno degli sport più esaltanti al mondo.