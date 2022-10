Esselunga ricorda a tutti di essere una delle più importanti potenze del panorama italiano, con il lancio del volantino perfetto per soddisfare appieno le esigenze dei consumatori. Al suo interno si possono difatti trovare incredibili sconti speciali, con prezzi economici alla portata di tutti.

Per essere sicuri di riuscire a fruire dei medesimi sconti speciali, dovete comunque ricordare essere strettamente necessario recarsi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia, in modo da poter accedere ai prezzi bassi, indipendentemente dalla categoria merceologica. I prodotti, inoltre, sono tutti accompagnati dalla garanzia di 24 mesi, e dall’interessante variante no brand, che impedisce di ricevere aggiornamenti software ritardati, o postumi.

Il canale Telegram di TecnoAndroid è ricco di offerte Amazon quasi gratis e di tanti codici sconto gratis, iscrivetevi per spendere sempre meno.

Esselunga: quale è la migliore offerta di oggi

Come tutti gli anni ad inizio Ottobre, è arrivato il momento di Fifa 23, il nuovo capitolo di una delle saghe di simulazione calcistica più apprezzate degli ultimi anni, oggi arricchita del calcio femminile, oltre che della world cup femminile.

Le novità sono moltissime, oltre ad un realismo mai visto prima, sono stati introdotti nuovi sistemi per i tiri, i rigori, i calci di punizione o angoli, aggiungendo ad ogni modo oltre 19000 giocatori, 100 stadi, 30 tornei ufficiali e ben 700 squadre.

Da Esselunga è possibile acquistarlo ad un prezzo fortemente ridotto, in quanto basteranno 54,90 euro per la variante per PS4, mentre 64,90 euro per la versione next-gen, ovvero adatta a PS5. Al momento non è possibile acquistare il gioco per Xbox.