Bollette: con questa applicazione il prossimo pagamento si dimezzerà

Con i tempi che corrono, bisogna essere sinceri. È proprio il caso di dire che ognuno di noi in cuor suo spera di risparmiare il più possibile in qualsiasi modo. Che sia tramite lo spegnimento della tv quando non necessaria, ma anche quello delle luci quando si passa da una stanza all’altra. A questi piccoli trucchi quotidiani se ne aggiunge uno ancor più interessante che ha come protagonista una semplice applicazione. Vediamo insieme in che modo questa chicca ci dimezzerà la spesa delle bollette.

Bollette: le app per risparmiare su corrente, acqua e gas

Trattasi di una sorta di diario virtuale che tiene sotto controllo i consumi delle utenze in modo tale da scoprirne tutti gli errori di risparmio e il budget alimentare. Tradotto: manna dal cielo in tempi di crisi.

Il nome dell’app chiamata in causa è Energy Consumption Analyer e ci permetterà nei mesi di conoscere il nostro pattern di consumo. In questo modo avremo una visione totale delle spese e potremo decidere se cambiare fornitore di energia scegliendolo in base alle esigenze o rimanere sullo stesso. Quanto consumate in corrente, acqua e gas? Ve lo dice l’applicazione.

L’app è disponibile gratuitamente sullo Store di Android e seppur priva di aggiornamenti, rimane comunque uno strumento molto utile per iniziare ad affrontare il caro energia col piede giusto.

Oltre questa ci sono diverse piattaforme scaricabili che hanno lo stesso obiettivo, e si chiamano Beeta Game, il cui servizio invoglia gli utenti a migliorare il risparmio energetico attraverso dei giochi. Oppure anche Omnia Genius, la quale tiene semplicemente sotto controllo gas ed energia.

In alternativa si possono scegliere le app messe a disposizione dagli stessi fornitori di energia elettrica e gas, come per esempio MyEdison, Enel Energia, Eni Gas e Luce, ed IrenYou.