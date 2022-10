Auto rubate: non immaginereste mai quali sono le più ambite dai ladri

Crisi o no, ai ladri non interessa: quando è il momento di colpire, questi colpiscono senza pietà. Anzi, approfittano del momento di fragilità economica per attaccare il malcapitato e distruggerlo economicamente più di quanto non lo sia già. Ciò vale per le truffe, così come per i furti. In merito a quest’ultimo argomento non possiamo non parlare delle auto rubate. Quali sono le più gettonate dai criminali? Nell’elenco dei veicoli ci sono anche SUV e furgoni.

Auto rubate: nell’elenco delle più ambite ci sono anche SUV e furgoni

In Italia il numero di auto rubate continua a crescere a dismisura giorno dopo giorno. Basti pensare che solo nel 2020 ci sono stati 102.708 furti e nel 2021 104.372. Le città più colpite (in ordine) sono: Campania, Lazio, Puglia, Sicilia e Lombardia.

Quante auto sono state rubate in Italia?

Oltre 1 milione di veicoli smarriti negli ultimi 10 anni. Stando ai dati della Polizia Stradale, in Italia nel 2021 sono stati rubati 104.372 veicoli tra auto, fuoristrada e autofurgoni (6.289 al mese, 210 al giorno, quasi 9 ogni ora), lo 0.63% in più rispetto all’anno precedente. Per l’esattezza la Campania è al primo posto con 27.500 furti, poi vi è il Lazio (18.215) e la Puglia (14.498). A seguire la Sicilia (13.180) e, la Lombardia (11.636). Quanto a Basilicata, Valle D’Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Trentino Alto Adige e Umbria i numeri sono decisamente più bassi.

Quali sono i modelli più rubati?

Al primo posto c’è la Fiat Panda con 8.816 sottrazioni (oltre 1 vettura rubata su 10), a seguire la Fiat 500 (6.743 modelli sottratti), la Fiat Punto (5.292) e la Lancia Ypsilon (2.979). La Smart ForTwo Coupé (1.389) ha poi superato la Volkswagen Golf (1.381). All’elenco non possono mancare la Renault Clio (1.284), Fiesta (1.059), Opel Corsa (824) e Fiat Uno (559), ma anche la 500 Abarth e la Lancia Delta Integrale.

Di certo il SUV non è esonerato dalla lista dei ladri, difatti è molto ambito il Qasqai (addirittura 1 SUV rubato su 5), seguito dal Range Rover (1 su 10) e dalla new entry Hyundai Tucson. In generale sono quotate: Toyota Rav4, Kia Sportage, Range Rover Evoque, BMW X1, Mercedes-Benz ML, Mitsubishi Pajero e BMW X5. Quanto ai furgoni, tra i più presi di mira troviamo Iveco Daily (931 unità rubate), Fiat Ducato (916) e Fiat Doblò (552), Ford Transit (255) e Mercedes Sprinter (228).