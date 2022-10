“Da settembre ricomincio con la palestra”. Quanti di voi hanno sentito questa frase? Eppure succede davvero pochissime volte! Spesso settembre/ottobre è il periodo in cui la maggior parte delle persone si pone come obiettivo quello di ricominciare a pensare più seriamente al proprio corpo. Ma spesso e volentieri non lo fanno.

Proprio per questo motivo, ci sono alcune app che hanno deciso di premiare gli utenti più pigri, invogliandoli ad allenarsi con maggiore costanza. Come? Creando delle app fatte ad hoc che li paga per camminare.

Sull’App Store di iOS e sul Play Store di Google ci sono tante app che consentono di guadagnare soldi camminando, ma ora ve ne consiglieremo 3 che a nostro parere sono le migliori in assoluto. Eccole di seguito.

App per guadagnare camminando: ecco le migliori 3 sul mercato

WeWard

Molti la conosceranno già: WeWard è un’app molto popolare che è letteralmente esplosa all’inizio di quest’anno. La sua interfaccia user-friendly e le sue varie funzionalità le hanno permesso di raggiungere i 6 milioni di download solo nei primi sei mesi dal lancio.

Inoltre, l’app è differente dalle altre perché eroga i propri premi direttamente in denaro in base ai chilometri percorsi camminando. WeWard ha erogato quasi 2 milioni di euro ai suoi utenti e ha una reputazione “di ferro” sia sul Play Store che sull’App Store.

SweatCoin

SweatCoin è la seconda migliore app che paga per camminare. A differenza della prima, SweatCoin paga direttamente in criptovalute. Ogni 2.000 passi arriverà un credito da poter utilizzare online nei negozi convenzionati.

La versione free non è però gradita a molti utenti, essendo che limita il numero di passi conteggiabili. Per questo, se volete godere a pieno dell’esperienza, è necessario scaricare la versione premium dagli apposti Store.

In più, per chi si allena indoor, l’app è molto scomoda: non disponendo di un fitness tracker, funziona solo con il GPS e l’accelerometro dello smartphone, rendendo quindi conteggiabili solamente i passi effettuati all’aperto.

StepBet

La terza e ultima app che consigliamo è StepBet. Questa ci consente di scommettere su te stesso e puntare sulla propria forza di volontà. Infatti, i passi verranno monitorati con un’app apposita o preinstallata, consentendoti anche di conteggiare i passi fatti in palestra.

StepBet, dopo un breve questionario, capirà in automatico quale sarà il tuo obiettivo in base ai tuoi livelli di attività e dopo ti proporrà una sfida fatta apposta per te. I giorni verranno divisi per “power” e standard: durante i primi dovrai impegnarti di più; mentre nei secondi potrai farlo molto meno.

Qual è la sfida? Si dovranno completare quattro giorni standard e due power ogni settimana, di solito per un periodo di gioco di sei settimane. Se raggiungi l’obiettivo, avrai una percentuale sui soldi scommessi. Altrimenti, li perderai tutti.