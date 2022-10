Lo sapevate che con Amazon è possibile risparmiare al massimo anche sull’acquisto di iPhone e dei suoi fantastici accessori? proprio in questi giorni sono state rese disponibili tantissime offerte speciali che riducono di molto la spesa finale che gli utenti devono necessariamente sostenere.

I prezzi sono sempre più bassi e convincenti per la maggior parte dei consumatori, tuttavia data l’enorme quantitativo di promozioni attualmente disponibili su Amazon, consigliamo caldamente di iscriversi ad un canale Telegram dedicato ad Amazon; premendo qui avrete la possibilità di ricevere gratis le migliori offerte, e scoprire ogni giorno tantissimi codici sconto gratis.

Amazon: gli iPhone sono a prezzi irrisori

Dato il recente lancio di iPhone 14 (in vendita a 1029 euro su Amazon a questo link), è sicuramente arrivato il momento giusto per iniziare a pensare di acquistare un modello precedente, proprio dato il conseguente calo dei prezzi finali di vendita.

Gli utenti che vorranno scegliere un iPhone 13 da 128GB di memoria interna, potranno anche spendere meno di 800 euro (LINK), oppure sarà possibile virare su un iPhone 12, il modello di due anni fa, oggi disponibile a 739 euro (LINK). Per ultimo teniamo iPhone 11, il cui prezzo è sceso sino a 597,92 euro, sempre per la variante da 128GB, ed è acquistabile qui.

Gli accessori disponibili su Amazon sono altrettanto vari ed interessanti, si parte dall’alimentatore originale da 30 watt a 44,90 euro (LINK), passando per l’alimentatore magsafe in offerta a 39 euro (LINK), oppure il bellissimo portafoglio in pelle, compatibile con magsafe, sempre originale Apple, il cui prezzo si aggira attorno ai 69 euro (LINK).