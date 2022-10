Amazon distrutta dal nuovo messaggio: scomparsi soldi dai conti degli utenti

Sono tantissime le situazioni che stanno vedendo immischiati dei veri e propri colossi all’interno di alcune truffe che purtroppo portano solo sventura a coloro che ci cascano. I tranelli sono tantissimi sul mondo del web e bisognerebbe stare attenti, anche se magari ci si ritiene esperti.

Queste si diffondono molto spesso tramite le catene di Sant’Antonio che sono diventate uno dei metodi più rapidi di trasmissione e di diffusione di qualsiasi tipologia di notizia. Il tutto tramite applicazioni di messaggistica istantanea del calibro di WhatsApp, o Messenger di Facebook. La morale della favola è sempre la stessa: bisogna prendere con le pinze tutto quello che si riceve come comunicazioni e soprattutto alert di qualsiasi cosa. A finire nel calderone delle truffe è stato anche il nome di Amazon, utilizzato indebitamente da diversi truffatori per far credere alle persone di avere un pacco in arrivo.

Amazon: la truffa del pacco è sempre più frequente, ecco come riuscire ad evitarla senza avere problemi gravi

Sono diverse le persone che avrebbero ricevuto un messaggio con all’interno scritto che è un pacco sarebbe in attesa di ritiro. Purtroppo figura anche il nome di Amazon all’interno di tale truffa, con l’azienda leader nel settore e-commerce che ovviamente non c’entra praticamente nulla.

Il messaggio inviterebbe le persone a sbloccare un pacco bloccato, il quale dovrebbe arrivare presso il loro domicilio. In realtà l’obiettivo è quello di far cliccare tutti sul link che avvierà il furto dei dati personali. Per evitare di cascare in queste truffe, quando vi arriva una e-mail del genere, bisogna controllare il mittente, il quale consisterà sempre in una mail abbastanza sconclusionata.