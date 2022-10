WhatsApp perde rovinosamente contro Telegram: ecco il motivo

E voi quale applicazione di messaggistica istantanea utilizzate di più durante la giornata? Partendo da questa domanda che risulta molto più attuale di quanto qualcuno possa credere, bisogna parlare delle due piattaforme principali, quelle più forti e utilizzate di gran lunga dal pubblico che si serve di un dispositivo mobile. Stiamo parlando di Telegram e WhatsApp, colossi del mondo della messaggistica che ormai hanno qualsiasi funzione al loro interno.

Col passare del tempo sono migliorate sia luna che l’altra introducendo delle novità eccezionali, le quali rendono il tutto sempre più interessante. Nessuno infatti si è annoiato negli ultimi anni, visto che, pur se non sembra, sia Telegram che WhatsApp sono migliorata esponenzialmente. Ogni aggiornamento è sempre carico di migliorie anche se qualcuno starebbe cominciando a testimoniare in merito all’utilità di un’applicazione rispetto all’altra.

WhatsApp contro Telegram: a quanto pare l’applicazione in verde cederà a breve il passo a quella colorata di azzurro

Sono diverse le persone che stanno ormai da tempo iniziando ad utilizzare Telegram, applicazione che avrebbe avuto un boom proprio durante gli anni del Covid. Stando a quanto riportato, le persone la preferiscono a WhatsApp per la presenza dei canali.

Per chiunque non dovesse essere a conoscenza di cosa sia un canale Telegram, si tratta semplicemente di un gruppo nel quale possono comunicare a coloro che sono iscritti solo i proprietari. Ogni canale avrà un tema, come ad esempio i canali Telegram che si occupano delle offerte di Amazon. Ogni giorno al loro interno saranno proposte tantissime offerte in sconto.