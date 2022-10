Very Mobile sembra letteralmente impazzita. A partire dal 29 settembre, infatti, l’operatore telefonico virtuale ha deciso di proporre svariate offerte mobile di portabilità ad un prezzo scontatissimo di soli 1,99 euro per il primo mese. Scopriamo qui di seguito i dettagli.

Very Mobile ha da poco reso disponibile un’iniziativa davvero esagerata. Come accennato in apertura, infatti, l’operatore telefonico virtuale ha deciso di offrire il primo mese delle offerte di portabilità ad un sconto molto basso di soli 1,99 euro. Dopo il rinnovo del primo mese, però, il costo ritornerà ovviamente quello inizialmente previsto dall’offerta.

Le offerte incluse in questa promozione sono quelle della portabilità del proprio numero da altri operatori. Per tutti coloro che richiedono la portabilità da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e altri operatori virtuali sono disponibili svariate offerte. Tra queste, c’è ad esempio l’offerta denominata Very 6,99 MNP. Quest’ultima ha un costo mensile di 6,99 euro ed include ogni mese ben 100 GB per navigare, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti.

La promozione di Very Mobile è valida anche per tutti i nuovi clienti che attivi un nuovo numero. Tra le offerte incluse, c’è ad esempio l’offerta denominata Very Special 7,99 GA. In questo caso, si avranno a disposizione addirittura 150 GB per navigare e sempre minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Il costo per il rinnovo mensile dell’offerta è però di 7,99 euro.