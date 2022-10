Stop birra: produzione ferma per mancanza di anidride carbonica

Siamo nel bel mezzo di una crisi, tanto grave da portare addirittura ad una mancanza di anidride carbonica nelle bevande. È accaduto dapprima all’acqua frizzante con marchio Sant’Anna, ora invece tocca agli stabilimenti produttori di birra. Ma quali esattamente? È il caso di dire definitivamente “Stop birra”? Scopriamo insieme cosa sta succedendo.

Stop birra: il marchio coinvolto è la Menabrea

L’anidride carbonica come ben sappiamo viene utilizzata per acqua frizzante, Coca Cola, Fanta, energy drink e per l’appunto, anche birra. Approfondiamo meglio quest’ultimo caso.

Durante il processo di lavorazione della birra (prendiamo come esempio gli stabilimenti della Menabrea), l’anidride carbonica viene utilizzata per eliminare l’ossigeno dalle bottigliette di birra e per riempire i fusti da consegnare a bar, pub e ristoranti.

Ma il CO2 non viene impiegato solo per il settore dei drink, poiché si usa anche:

nell’ agricoltura (per le serre) al fine di semplificare la crescita di fiori, verdura e frutta;

nell'industria alimentare come antibatterico per prolungare la data di conservazione di prodotti confezionati e alimenti destinati ai bambini;

nella produzione del vino, dove si usa la CO2 in forma congelata per preservare l'uva raccolta rallentando allo stesso tempo la fermentazione;

nel settore medico, per alimentare gli impianti medicali, le acciaierie ed ogni impianto che preveda l'uso di refrigerazione.

Ma cosa è successo nelle ultime ore? Il CEO di Menabrea, Franco Thedy, ha comunicato che lo stabilimento di produzione della birra a Biella non avrebbe aperto, proponendo così ai lavoratori di rimanere a casa con un permesso retribuito. Questo perché le mancate consegne e i ritardi di CO2 hanno ostacolato il processo di produzione. Per fortuna però nulla di permanente: l’azienda se l’è cavata con un solo giorno di chiusura, la produzione è già ripartita. La situazione al momento sembra essere stabile, ma non per molto vista la situazione russo-ucraina.