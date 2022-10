La crisi energetica che tutto il nostro paese sta attraversando sta purtroppo avendo effetti a dir poco devastanti su tutte le bollette degli italiani, luce e gas stanno raggiungendo livelli mai visti prima e non sembrano intenzionati a fare dietro front, i responsabili sono indubbiamente la speculazione, i produttori incrementano i prezzi più del necessario come forma di tutela a causa del costante aumento delle materie prima, a ciò bisogna aggiungere anche la situazione socio-politica attuale, con la guerra ucraina che sempre più sta coinvolgendo l’Occidente politicamente, socialmente e militarmente, senza dimenticare tra l’altro la crisi ambientale.

Più crescono le quotazioni all’ingrosso più i prezzi in tutela sono elevati, siamo sull’orlo di un vero e proprio massacro dice il Codacons, ecco dunque perchè un intervento straordinario dell’Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha di fatto evitato che il prezzo pagato dalla famiglia tipo in tutela per l’energia elettrica raddoppiasse limitandone l’incremento al +59%, ecco la comunicazione ufficiale: “L’Autorità, per limitare ulteriormente gli aumenti dei prezzi su famiglie e imprese, ha deciso di posticipare eccezionalmente il necessario recupero della differenza tra i prezzi preventivati per lo scorso trimestre e i costi reali che si sono verificati, anch’essi caratterizzati da aumenti straordinariamente elevati.“.

Andamento di Luce e Gas

BOLLETTA ELETTRICA FAMIGLIA TIPO 2020: 542 euro

BOLLETTA ELETTRICA FAMIGLIA TIPO 2021: 632 euro

BOLLETTA ELETTRICA FAMIGLIA TIPO 2022: 1.322 euro

A partire dal primo Ottobre il costo della Luce si comporrà di:

53,45 centesimi di euro (81%) costi di approvvigionamento 1,91 centesimi di euro (2,9%) commercializzazione al dettaglio 3,85 centesimi di euro (5,8%) servizi di distribuzione, misura, trasporto, perequazione della trasmissione e distribuzione 0 centesimi di euro (0%) oneri di sistema 6,80 centesimi di euro (10,3%) imposte (IVA e accise)



Per un totale di 66,01 centesimi di euro / KWh.

Per quanto riguarda il Gas invece, il sabotaggio ai condotti Nord Stream ha peggiorato la situazione, il prezzo verrà aggiornato d’ora in avanti due giorni prima dall’inizio del mese successivo, Arera ha anche attuato delle manovre per ridurre l’incremento evitando che arrivi a livelli insopportabili per il popolo: