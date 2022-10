Ottieni 3 mesi di Spotify Premium gratuitamente con Microsoft Rewards! Il programma ti consente di guadagnare punti se effettui ricerche, acquisti o giochi con Microsoft. I punti possono essere riscattati per premi come buoni regalo, donazioni e altro, partecipare è facile.

Basta iscriversi a Microsoft Rewards per ottenere l’accesso immediato alla dashboard di Rewards.

I nuovi membri di Microsoft Reward possono ricevere un abbonamento gratuito di tre mesi a Spotify Premium Individual e i membri esistenti di Microsoft Rewards possono beneficiare di un abbonamento gratuito di tre mesi a Spotify Premium Individual se decideranno di effettuare ricerche con Microsoft Bing su Microsoft Edge per 3 giorni entro 14 giorni dall’inizio della promozione.

L’ offerta è valida per 1 persona/account ed è riscattabile fino ad esaurimento scorte. L’offerta si applica a Spotify Premium Individual. Successivamente, il prezzo ritornerà a 9,99/mese dopo la prova, ma potrai decidere di annullare il piano in qualsiasi momento.

La società ricorda che l’offerta è aperta solo agli utenti che non hanno mai provato Spotify Premium. Microsoft si riserva il diritto di modificare o annullare questa offerta in qualsiasi momento.

Come attivare il programma Rewards

Microsoft Rewards è il nuovo programma fedeltà di Microsoft che ti consente di guadagnare premi per fare le cose che già fai, come acquistare giochi e app.

Per aderire a Microsoft Rewards, tutto ciò che serve è un account Microsoft. Se hai già un account Microsoft, vai alla pagina “Premi” per iniziare a guadagnare punti. Assicurati di rimanere connesso per continuare a guadagnare.

Se non disponi di un account Microsoft, vai su account.microsoft.com > Rewards > Iscriviti a Rewards. Verrai reindirizzato per creare un account Microsoft, ma non preoccuparti, al termine verrai riportato alla pagina dei premi.

Il programma è ora disponibile negli Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Australia, Canada, Irlanda, Nuova Zelanda, Singapore, Italia, Brasile, Messico, Spagna, Svezia, Norvegia, Belgio, Paesi Bassi, Giappone, Hong Kong e Taiwan.