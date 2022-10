Qualche giorno fa sono apparse in rete le specifiche dell’atteso OnePlus 11 Pro. Il dispositivo non è l’unico ad essere prossimo al debutto. Il portale 91mobiles ha infatti riportato quella che con molta probabilità sarà la scheda tecnica del nuovo OnePlus 11R. Lo smartphone potrebbe non arrivare in Italia ma l’azienda potrebbe comunque cambiare idea.

OnePlus 11R: ecco la scheda tecnica del dispositivo!

OnePlus 11R potrebbe essere rilasciato nei primi mesi del prossimo anno, nella stessa occasione di debutto del nuovo OnePlus 11 Plus. La nuova serie era attesa nel mese di dicembre 2022 ma l’azienda potrebbe avere intenzione di procedere con un’unica presentazione per tutti i dispositivi inclusi.

Stando a quanto riferito, OnePlus 11R non avrà un chip Snapdragon 8 Gen 2 come la versione Plus ma sarà alimentato da uno Snapdragon 8 + Gen 1. Il display sarà un pannello AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate a 120 Hz e risoluzione Full HD+. Al centro farà spazio a una fotocamera frontale da 16 megapixel.

La parte posteriore dello smartphone accoglierà un comparto fotografico a tre sensori, inseriti all’interno di un modulo circolare. Il sensore principale sarà da 50 megapixel e sarà accompagnato da un sensore macro da 8 megapixel e un terzo sensore grandangolo da 2 megapixel. Punto forte del nuovo dispositivo sarà la batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 100W.

Il lancio del dispositivo OnePlus 11R potrebbe non avvenire in Italia. Trattandosi di uno smartphone di serie “R” il colosso potrebbe continuare a rivolgerlo esclusivamente al mercato indiano e non procedere, quindi, con il rilascio in Europa.