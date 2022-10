Quando i leader occidentali hanno concluso il vertice del G7 in Germania giurando di aumentare i costi politici ed economici per la Russia, il presidente Vladimir Putin ha lanciato attacchi missilistici contro un asilo di Kiev, e poco dopo l’altro contro un centro commerciale, provocando 18 morti e 21 dispersi.

Vedendo questa scena, il capo del capo di stato maggiore britannico, Sir Patrick Sanders, ha detto che stavano vivendo la stessa situazione che si creò nel “1937“.

Per questo motivo il primo ministro Boris Johnson ha deciso di aumentare il budget militare aumentando truppe ed equipaggiamento. Non c’è mai stato un clima più inquietante nell’Unione europea dall’inizio della guerra.

“E’ come il 1937“, ha detto il capo militare britannico, riferendosi al periodo cruciale che ha portato alla seconda guerra mondiale. “Bisogna fare tutto il possibile per prevenire un’altra guerra mondiale“, ha continuato.

“È una mossa che richiederà a tutti di prepararsi, allenarsi duramente e mettersi in gioco”, ha detto.

Anche Sir Patrick Sanders, capo di stato maggiore generale, ha parlato alla conferenza del Royal United Services Institute (RUSI), affermando che il presidente russo Vladimir Putin e le sue “ambizioni espansionistiche” rappresentano “la più grande minaccia alla sovranità, alla democrazia e alla libertà di vivere”.

Evitare la terza guerra è possibile?

Il generale Sanders, entrato in carica il mese scorso, ha affermato che il suo unico obiettivo è “mobilitare l’esercito per affrontare la nuova minaccia“. Ha detto che “l’esercito britannico non si sta mobilitando per provocare la guerra. Si sta mobilitando per prevenire la guerra in Europa“.

“Non sappiamo come finirà la guerra in Ucraina, ma in tutti gli scenari, la Russia sarà una minaccia ancora maggiore per la sicurezza europea rispetto a prima“.

Il generale ha riferito che “le guerre russe iniziano storicamente molto male. Ma la guerra russa nella sua strategia prevede di attraversare una serie di campagne, battaglie perse e infine rigenerarsi per prevalere”, ha spiegato.

I suoi commenti, in una conferenza militare annuale a Londra, sono arrivati ​​mentre Johnson e altri leader dell’alleanza NATO di 30 membri si preparavano a incontrarsi a Madrid per un vertice storico dominato dalla risposta dell’Occidente alla guerra russa.

Quando è stato chiesto a Boris Johnson se si stessero preparando per la guerra con la Russia, il primo ministro ha detto: “Non credo che ci arriveremo. Stiamo chiaramente lavorando molto duramente per assicurarci di limitare questo all’Ucraina“.