Isaac Newton ha inventato la gattaiola? Questa è una domanda a cui molti esperti ancora non hanno dato una risposta. Ma adesso abbiamo la spiegazione dettagliata completa e la risposta per tutti coloro che sono interessati.

Cosa ha inventato Isaac Newton per il suo gatto?

Lo scienziato è famoso soprattutto per la sua teoria sulla gravità, ma si ritiene anche che Isaac Newton abbia inventato la porta utilizzata dai gatti per entrare ed uscire dagli appartamenti. How Stuff Works scrive che quando Newton stava lavorando ai suoi esperimenti all’Università di Cambridge era costantemente interrotto dai suoi gatti che graffiavano la porta.

Perché Newton ha inventato la gattaiola?

Secondo una storia di Trinity del 2011, “Newton narra di aver inventato la gattaiola per permettere al suo gatto di lasciare le sue stanze senza disturbare la luce mentre conduceva esperimenti di ottica”. Una teoria che ha convinto nel tempo molti storici e appassionati che si sono interessati alla vita dello scienziato.

Che tu ci creda o no, Newton potrebbe aver inventato uno degli accessori per animali più popolari e utili al mondo: una stranezza divertente della storia è che il dottor Nick Hill, un fisico di Cambridge come Newton, ha inventato la gattaiola con microchip.

Che cos’è una gattaiola con microchip? In sostanza la porticina utilizzata dal gatto lascerà passare l’animale solo se quest ultimo è dotato di un collare RFID associato. In poche parole, la tecnologia legge semplicemente il microchip del tuo gatto. Questo tipo di progresso tecnologico può effettivamente risolvere molti problemi se hai paura che altri animali possano introdursi all’interno della tua abitazione.