Chevron Phillips Chemical sta investendo nel fondo di Infinity Recycling. Il fondo, registrato in Lussemburgo, investirà in attività di riciclaggio avanzate, che riconvertono i rifiuti di plastica in materie prime per la produzione di nuovi prodotti, concentrandosi prima in Europa con l’ambizione di espandersi a livello globale.

Il riciclaggio dei rifiuti di plastica consente di riutilizzare materiali preziosi invece di finire in una discarica o in luoghi non consoni all’ambiente. Il riciclaggio è una parte importante della soluzione per creare un’economia circolare per la plastica, insieme alla progettazione le infrastrutture di raccolta e smistamento, al coinvolgimento dei consumatori e alle politiche guida da seguire. La collaborazione lungo l’intera catena del valore è necessaria per risolvere la sfida dei rifiuti di plastica.

Gli obiettivi della società

Il fondo per la plastica circolare di Infinity Recycling mira ad accelerare la transizione da un’economia lineare ad una circolare, investendo in tecnologie di riciclo avanzate.

Complementari al riciclaggio meccanico, le tecnologie avanzate di riciclaggio dovrebbero svolgere un ruolo chiave nell’aumentare i tassi di riciclaggio necessari per lo sviluppo di un’economia sostenibile per la plastica.

Benny Mermans, vicepresidente della sostenibilità di CPChem, ha dichiarato: “La nostra azienda si impegna a garantire che la plastica continui a fornire i vantaggi necessari per la nostra economia, ma lasciando un’impronta più leggera e consentendo anche ad altri di farlo.

“I rifiuti di plastica sono una risorsa preziosa e mantenerli attivi il più a lungo possibile contribuirà alla creazione di un’economia circolare per la plastica. Attraverso questo investimento nel fondo di Infinity Recycling, la nostra azienda mira ad accelerare lo sviluppo delle più promettenti tecnologie di riciclaggio avanzate, colmare le lacune nella catena del valore e dimostrare la complementarità del riciclaggio meccanico e avanzato, tutti passi importanti per accelerare il cambiamento per un futuro sostenibile.“