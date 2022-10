Una nuovissima campagna promozionale si staglia all’orizzonte in tutti i punti vendita di casa Esselunga, gli utenti si ritrovano a poter approfittare di incredibili offerte applicate sia sull’elettronica generale, che appunto la tecnologia di ultima generazione.

Come al solito, del resto, la corrente soluzione attivata da Esselunga non presenta vincoli territoriali, ovvero gli utenti possono ricorrere all’acquisto recandosi a piacimento in ogni negozio, ed allo stesso tempo i prodotti sono distribuiti seguendo le più classiche condizioni di vendita: no brand per la telefonia mobile, e garanzia di 24 mesi.

Esselunga da sogno: le ultime offerte assurde

Esselunga fa sicuramente felici gli utenti che da tempo speravano di risparmiare sui vari acquisti effettuati, anche ad esempio gli smartphone di ultima generazione.

Il modello effettivamente incluso nella campagna promozionale non è di fascia alta, ma resta ugualmente molto interessante, poiché si tratta di Xiaomi Redmi 10C, il cui prezzo finale non va oltre i 159 euro, una cifra assolutamente di tutto rispetto ed abbordabile per la maggior parte di noi.

La scheda tecnica parla di un prodotto con processore Snapdragon 680, 4GB di memoria RAM, fotocamera posteriore da 50 megapixel, batteria da 5000mAh ed anche un ottimo display da 6,71 pollici di diagonale (con risoluzione HD+).

Nn manca all’appello lo sconto applicato su un televisore da 32 pollici, una smart TV LED di LG, il cui prezzo finale è pronto per stupire, infatti basteranno 229 euro per il suo acquisto definitivo sempre in negozio.