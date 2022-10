Scenderà fino a 40 metri sotto il Mar Baltico: il tunnel immerso più lungo del mondo collegherà la Danimarca alla Germania, riducendo i tempi di percorrenza tra i due paesi quando sarà inaugurato nel 2029.

Dopo oltre un decennio di pianificazione, nel 2020 è iniziata la costruzione del tunnel Fehmarnbelt e nei mesi successivi sono stati completati i lavori di un porto temporaneo sul lato danese. Ospiterà la fabbrica che presto realizzerà gli 89 massicci tratti di cemento che formeranno il tunnel.

“L’aspettativa è che la prima linea di produzione sarà pronta verso la fine dell’anno, o all’inizio del prossimo anno“, ha affermato Henrik Vincentsen, CEO di Femern A/S, la società statale danese responsabile del progetto. “Entro l’inizio del 2024 dobbiamo essere pronti per immergere il primo elemento del tunnel”.

Ecco quanto è costato

Il tunnel, che sarà lungo 18 chilometri, è uno dei più grandi progetti infrastrutturali d’Europa, con un budget di costruzione di oltre 7 miliardi di euro.

A titolo di confronto, il tunnel sotto la Manica di 50 chilometri che collega l’Inghilterra e la Francia, completato nel 1993, è costato l’equivalente di 12 miliardi di sterline (13,6 miliardi di euro quasi). Sebbene più lungo del tunnel Fehmarnbelt, il tunnel della Manica è stato realizzato utilizzando una macchina alesatrice, piuttosto che immergendo sezioni di tunnel prefabbricate.

Sarà costruito attraverso la Fehmarn Belt, uno stretto tra l’isola tedesca di Fehmarn e l’isola danese di Lolland, ed è progettato come alternativa all’attuale servizio di traghetti da Rødby e Puttgarden, che trasporta milioni di passeggeri ogni anno. Laddove la traversata ora impiega 45 minuti in traghetto, ci vorranno solo sette minuti in treno e 10 minuti in auto.