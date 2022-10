Conad si aggiunge al lunghissimo elenco di aziende pronte a tutto pur di far risparmiare il più possibile gli utenti, arrivano infatti in questi giorni innumerevoli prodotti in promozione, che spingono i consumatori a recarsi personalmente in negozio.

Per poter effettivamente approfittare degli sconti, dovete comunque sapere che è strettamente necessario recarsi in negozio, infatti la soluzione corrente non è disponibile online sul sito ufficiale, a differenza di quanto troviamo presso altri rivenditori.

Conad, che offerte speciali: tutti gli sconti di oggi

Grazie a Conad gli utenti si ritrovano oggi a poter conoscere da vicino una campagna promozionale assolutamente invitante, arricchita con prezzi sempre più economici su tantissimi prodotti.

Il dispositivo più costoso dell’intera selezione è sicuramente la TV LED da 43 pollici, un terminale di marca LG, che al momento attuale viene proposto all’acquisto a soli 399 euro, rappresentando una validissima alternativa a quanto già visto in passato.

Le restanti soluzioni paiono essere legate a dispositivi pensati per la casa, quali sono il frullatore ad immersione di Moulinex, disponibile a 39 euro, come anche un buon (e piccolo) forno per pizza da 89 euro (la marca è G3 Ferrari), come l’interessante impastatrice planetaria di Ariete, il cui prezzo è sceso in questi giorni sino a raggiungere i 139 euro necessari per l’acquisto.

Tutte le offerte del volantino Conad, come vi abbiamo già anticipato, possono essere scoperte in esclusiva assoluta sul sito ufficiale.