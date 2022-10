Bollo auto e canone RAI: il trucco shock e gratis per non pagarli

Tra le tasse più odiate, come detto in passato, ci sono canone Rai e bollo auto. Stiamo parlando infatti due soluzioni che potrebbero essere evitate senza troppi problemi ma solo se riuscite a detenere determinate caratteristiche. Non bisogna quindi essere ignoranti e andare a pagare tutto subito senza documentarsi, proprio come insegna la storia.

Bollo auto e canone Rai possono essere evitati ma solo se possedete determinate caratteristiche o risiedete in alcune regioni

Potete quindi evitare di pagare il bollo se avete 75 anni di età o superiore. Inoltre tutte le persone che non vogliono pagare il canone hanno solamente altre due soluzioni a disposizione: la prima è quella di avere un reddito minimo al di sotto della soglia, situazione che non sarebbe improbabile, o magari di non avere in casa alcun tipo di apparecchio TV in grado di ricevere i canali.

Il bollo auto la situazione è diversa visto che cambia da regione a regione. Ricordiamo infatti che si tratta di un’imposta regionale che permette ad ogni regione di guadagnare svariati miliardi di euro in totale, per cui risulterà davvero difficile abolirla in futuro. Per quanto riguarda invece i pagamenti, bisogna ricordare che ogni regione fa corsa a sé.

Se in Lombardia e Piemonte infatti le auto elettriche non pagano mai il bollo, nelle altre regioni la situazione cambia.

Nella provincia autonoma di Bolzano ciò funziona solo per i primi tre anni per poi ritornare alla normalità. In Campania la situazione è ancora diversa con i primi tre anni in cui le auto ecologiche ibride possono essere esentati dal bollo auto, mentre le elettriche possono arrivare ad un massimo di cinque.