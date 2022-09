Il produttore cinese Vivo sembra praticamente inarrestabile. Nel corso delle ultime ore ha infatti presentato un nuovo smartphone medio di gamma alimentato dal processore MediaTek Dimensity 700, ovvero il nuovo Vivo Y73t. Ecco qui di seguito le caratteristiche principali.

Vivo presenta ufficialmente il nuovo medio di gamma Vivo Y73t

Vivo continua a sfornare nuovi smartphone di fascia media. Dopo aver sorpreso con il suo ultimo pieghevole Vivo X Fold+, infatti, l’azienda ha da poco svelato in Cina il nuovo Vivo Y73t. Quest’ultimo, come già accennato, affida le sue prestazioni al soc MediaTek Dimensity 700. In accoppiata, ci sono a disposizione degli utenti diversi tagli di memoria comprendenti 8 o 12 GB di RAM e 128 o 256 GB di storage interno.

La parte frontale dello smartphone è occupata da un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.58 pollici in risoluzione FullHD+. In alto al centro è collocato un notch a goccia a forma di V dove è posta una fotocamera anteriore da 8 MP. Il refresh rate si ferma ai 60Hz. Sul retro lo smartphone ospita invece due fotocamere: un sensore principale da 50 MP e un sensore macro da 2 MP.

Tra le altre caratteristiche, abbiamo come sistema operativo la versione del software Android 12 con l’interfaccia utente OriginOS Ocean. Llo smartphone può inoltre contare su una autonomia notevole grazie alla presenza di una grande batteria da 6000 mAh ricaricabile tramite porta USB Type C. All’appello, infine, non mancano il jack audio da 3.5 mm per le cuffie e un sensore biometrico fisico per lo sblocco posto sul frame laterale dello smartphone.