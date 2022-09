PayPal impazzisce: attività insolita sui conti, la nuova truffa ruba-soldi

Forse la crisi, forse una malsana abitudine, purtroppo in Italia ma non solo continuano a girare tantissime truffe che purtroppo beccano in fallo sempre le persone meno esperte. Col tempo però gli utenti che utilizzano il web e i dispositivi elettronici, si sono evoluti sotto questo punto di vista, venendo a capo di tante truffe senza cascarci. Proprio a tal proposito però i truffatori avrebbero sviluppato delle soluzioni molto più difficili da scoprire proprio per riuscire ad ingannare anche quelli più esperti.

Nell’ultimo periodo sembrerebbe girare in maniera molto diffusa una nuova comunicazione che va ad impersonare in maniera indebita il team di sicurezza PayPal. L’obiettivo sarebbe offrire aiuto in merito ad un’ipotetica frode, la quale verrebbe associata al celebre sito Bet365. Si tratta solo di un nuovo modo, di una truffa aggiornata, che ha il fine di rubare i dati personali delle persone iscritte a PayPal. State quindi molto attenti visto che il messaggio sta arrivando davvero a chiunque.

PayPal: la nuova truffa mette in difficoltà tantissimi utenti, non c’è nulla di vero nel messaggio che riceverete

Sono ormai diversi giorni che purtroppo le persone sono andate in paranoia con un nuovo messaggio che all’apparenza sembrerebbe provenire dal team sicurezza di PayPal.

Non c’è nulla di vero, ma si tratta solo di una truffa che finge di dover sospendere la vostra carta di credito per motivi in realtà non ben precisati. State quindi molto attenti se ricevete una richiesta del genere e controllate la mail mittente, visto che con tutta probabilità sarà ben diversa dalla classica @paypal.com.