Secondo un rapporto di Review.org, molti utenti in tutto il mondo stanno pianificando di cancellare il loro abbonamento a Netflix. Review.org ha intervistato 1.000 utenti statunitensi per scoprire le loro intenzioni, e secondo il sondaggio, non meno del 25% degli abbonati afferma di voler abbandonare il servizio nel 2022.

Non è una buona notizia per la società, che ora è dietro Disney+. La divisione streaming della Disney ha 221,1 milioni di abbonati nel mondo. Si tratta di circa 500.000 utenti davanti ai 220,67 milioni di Netflix.

Netflix ha perso 1,2 milioni di abbonati nei primi due trimestri dell’anno. Ciò include un record di 970.000 utenti nel solo secondo trimestre. Quindi cosa sta spingendo gli abbonati Netflix a lasciare il servizio? Due terzi degli intervistati affermano di voler abbandonare il servizio, incolpando principalmente i prezzi dell’abbonamento.

Tutti i numeri a sfavore

Ad esempio, a gennaio, il piano di base a schermo singolo di Netflix è aumentato dell’11%, il primo aumento in tre anni. Nello stesso periodo i prezzi dei piani Standard e Premium sono aumentati rispettivamente del 20% e del 25%. Questo non aiuta Netflix in quanto sta anche cercando di interrompere la condivisione della password. Degli otto servizi di streaming più popolari negli Stati Uniti, Netflix ha il costo di abbonamento medio più alto. Ciò si traduce nel 30% degli utenti che condividono le proprie password fuori casa.

Per fermare questa tendenza, Netflix dovrebbe lanciare una versione dell’abbonamento offerto ad un prezzo inferiore entro la fine dell’anno. Ma grazie alla continua popolarità del Marvel Cinematic Universe (MCU), l’attrattiva degli utenti sembra essere stata trasferita su Disney+. Un terzo degli intervistati afferma che c’è una mancanza di contenuti, affermando che Netflix non ha più gli spettacoli interessanti. Il 30% degli intervistati afferma di utilizzare altri servizi di streaming più di Netflix.