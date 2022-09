NASA: ecco cosa succederebbe al feto se un'astronauta rimanesse incinta

Cosa succederebbe al bimbo nel grembo di un’astronauta mentre è nello Spazio? Bella domanda dalla risposta piuttosto sconcertante. Una gravidanza in assenza di gravità potrebbe trasformarsi in qualcosa di veramente terribile, non a caso la NASA ha severamente vietato i rapporti tra astronauti.

NASA: perché concepire nello Spazio è pericoloso

Viva ogni forma e manifestazione d’amore, ma non nello Spazio. In una recente intervista, un medico di emergenza e medicina spaziale ha spiegato che ci sono dei motivi validi per cui la NASA ha fatto una scelta del genere. Così come potrebbero esserci problemi nella salute di un essere umano adulto, allo stesso modo potrebbero presentarsi al concepimento umano nello spazio trasformandosi in difetti alla nascita o addirittura nella morte.

La causa si ricondurrebbe all’esposizione alle radiazioni e alla microgravità, le quali influenzano i fluidi corporei riducendo notevolmente il flusso sanguigno (decondizionamento). Ciò include, ad esempio, l’atrofia muscolare e la ridotta densità ossea.

D’altro canto però c’è chi dice che consumare nello Spazio (e più in particolare su Marte) porterà la diffusione del genere umano anche sul Pianeta rosso. Secondo le ipotesi vivere su un nuovo astro aiuterebbe l’uomo migliorando la sua salute mentale, facendolo diventare multiplanetario e dandogli una conoscenza più approfondita del corpo umano. Tuttavia la sensazione di solitudine e la mancanza di normali bioindicatori fisiologici così come l’assenza di alberi e natura, renderà tutto molto complicato. Per intenderci, muoversi dalla Terra a un luogo come Marte sarà come spostarsi da New York alla Siberia.

Quello che è fondamentale è conoscere sempre di più su tale argomento, ma il tempo risolverà questo dilemma anche grazie ai continui studi condotti dagli esperti.