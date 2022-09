Luce e gas è crisi: attenzione alla nuova truffa da cui difendersi

Negli ultimi 12 mesi sarebbero davvero altissimi i numeri riguardanti le truffe andate a segno in Italia per quanto riguarda utenze di luce e gas. Secondo quanto riportato da alcune stime infatti sono circa 3 milioni gli italiani che nell’ultimo anno avrebbero subito un danno economico proveniente da una truffa, per un totale di 505 milioni di euro.

Tale indagine, ordinata da Facile.it agli istituti mUp Research e Norstat, ha dunque fatto scattare l’allarme ancora una volta. Le truffe che hanno utilizzato utenze luce e gas come trappole, sono state quelle che hanno fatto cadere in trappola molto più spesso gli italiani, con a seguire solo le carte elettroniche, telefonia mobile e assicurazioni per auto e moto.

Si tratta quindi di numeri che allarmano e non poco, per cui bisogna stare molto attenti e cercare di non cascare in determinati tranelli. Le conseguenze economiche potrebbero essere davvero devastanti soprattutto in un periodo di crisi così acuta.

Luce e gas: ecco alcuni consigli per evitare le truffe che girano da diverso tempo

Una delle prime cose da evitare assolutamente sarebbe quella di evitare di aprire la porta di casa propria a tutti coloro che si spacciano per agenti delle varie aziende che forniscono luce e gas. Bisognerebbe infatti farlo solo qualora sia stato programmato un intervento di manutenzione.

Bisognerà poi non fornire mai una copia della propria bolletta telefonica agli addetti che arrivano alla propria abitazione.è infatti questo è il modo più rapido per i truffatori per riuscire a procedere verso l’attivazione di vari servizi non richiesti dall’utente.