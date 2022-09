Le sfide tra gli utenti sono letteralmente il pane quotidiano del web, proprio in questi giorni sta circolando una nuova immagine di un’ape nascosta in un prato fiorito, una illusione ottica davvero terribile, ma allo stesso tempo molto affascinante.

Condivisa in rete da Dudolf e Jagran Josh è ricca di colori e divertenti, raffigura tantissimi soggetti che possono letteralmente trarre in inganno, scostando l’attenzione dall’obiettivo ultimo della sfida: trovare l’ape.

Se volete i codici sconto Amazon sul vostro smartphone, premete qui per iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato.

Illusione ottica: chi riesce a trovare l’ape?

1 su 1

I più esperti di giochetti di questo tipo la scoveranno in pochi secondi, ecco allora che arriva un passo importante, il tempo limite entro il quale trovarla: massimo 10 secondi. Chi ci riuscirà?

La difficoltà risiede, ovviamente, nel gioco di colori che gli ideatori hanno giustamente pensato di mettere in piedi, nell’idea di confondere il più possibile l’utente finale, ed allo stesso tempo rendere la vita decisamente più complicata a tutti.

Di immagini di questo tipo sul web se ne trovano davvero moltissime, riteniamo essere molto sensate, sia per riattivare il ragionamento ed innalzare così il livello d’attenzione nella persona, sopratutto se fissata sulla propria monotonia quotidiana, che per portare alla creazione di un momento di convivialità con amici e parenti, una condivisione fondamentale che, sopratutto nel periodo del Covid-19, risulta essere molto più lontana. Come spesso abbiamo sentito negli ultimi anni, torniamo vicini, senza dover esser più obbligati a chiuderci in casa in solitudine.