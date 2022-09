Forse non lo sapete, ma esiste un vero e proprio “Titanic dei Cieli“. Stiamo parlando di un aereo gigantesco che prende il nome di Sky Cruise e potrebbe realmente essere l’aereo del futuro.

L’idea nasce dalla mente dal divulgatore scientifico Hashem Al-ghaili. È senza ombra di dubbio un’idea molto ambiziosa, ma pare davvero che può essere portata a termine.

Lo Sky Cruise è un enorme aereo alimentato da 20 motori a fusione nucleare ed è stato creato con l’intenzione di non sentire mai la necessità di tornare a terra, neanche in caso di problemi che riguardano componenti tecniche.

Titanic dei Cieli Sky Cruise: ecco come funziona

Il gigantesco aereo è stato pensato proprio come un hotel a cinque stelle che può ospitare fino a 5.000 persone. Ha tutti i comfort al suo interno ed è come se fossimo in vacanza. All’interno ci sono ristoranti, bar, piscine, un centro commerciale, discoteche e un ospedale molto attrezzato.

Inoltre, godrà di una guida completamente autonoma; quindi, non disporrà di un vero e proprio personale per essere pilotato. È possibile raggiungerlo solamente mediante dei normali aerei di linea che atterreranno sulle piste disponibili. Attualmente, però, è solamente un progetto molto ambizioso: i costi di produzione sarebbero esorbitanti.

E non solo: moltissimi esperti hanno moltissime perplessità per via del reattore nucleare che lo andrebbe ad alimentare. I più pensano che non solo se si schiantasse, potrebbe potenzialmente danneggiare e distruggere una città per intero. Anche se ci sono molti dubbi, il sogno di moltissimi operatori persiste ancora.