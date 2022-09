La storia accaduta a Sam Curry, un ingegnere di sicurezza che lavora per Yuga Labs, ha davvero dell’incredibile. A quanto pare, il suddetto ha twittato proprio pochi giorni fa un incredibile notizia, ossia quella di aver ricevuto per errore un bonifico di 249.999 dollari direttamente da Google.

All’interno del tweet, dove è presente anche lo screenshot, è possibile vedere un movimento in entrata proprio da parte di Google Lc Edi Payments, che ammonta appunto a 249.999 dollari. La cosa strana, ovviamente, è che Curry non ha fatto praticamente nulla per meritare questo “premio”. Quindi, perché Google gli ha accreditato questa enorme cifra?

Google regala 250mila dollari ad un ricercatore: avrà almeno reclamato il regalo?

La storia è già incredibile così, ma pare che ci sia un ulteriore risvolto sorprendente: il colosso di Mountain View non ha reclamato l’enorme cifra regalata al ricercatore. Chiunque si sarebbe messo i soldi in tasca senza dire nulla, ma non Curry.

Infatti, il suddetto sta cercando disperatamente di mettersi in contatto con Google per restituire la cifra: “Sono passate poco più di 3 settimane da quando Google mi ha inviato casualmente $ 249.999 e ancora non ho ricevuto risposte al mio ticket di supporto“, ha scritto Curry. “C’è un modo per mettersi in contatto con Google?”.

La risposta del colosso statunitense è arrivata addirittura alla CNN: “Il nostro team ha recentemente effettuato un pagamento sbagliato a causa di un errore umano”, ha detto un portavoce al quotidiano via e-mail. “Apprezziamo che ci sia stato comunicato rapidamente dal partner interessato e stiamo lavorando per correggerlo”.

Google si sarà ripresa ciò che era suo? A quanto pare no: Sam Curry afferma che i soldi sono ancora sul suo conto.