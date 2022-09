Google Maps ispirerà più persone a utilizzare l’applicazione per pianificare i propri viaggi quotidiani, grazie a quattro nuove funzionalità in arrivo che renderanno Maps “più simile al mondo reale.”

I nuovi aggiornamenti includono la tanto attesa Immersive View che è stata anticipata per la prima volta a maggio. La vista immersiva consente agli utenti di sperimentare una sorta di veduta aerea di alcune delle città e dei punti di riferimento più famosi del mondo e di controllare l’atmosfera dell’area.

La funzione si basa su miliardi di foto degli utenti che sono state elaborate utilizzando l’intelligenza artificiale, aiutando Maps a modellare edifici fotorealistici in 3D. L’idea è che questa visualizzazione più realistica aiuterà gli utenti a comprendere meglio la topografia di una determinata area, a ruotare la prospettiva in modo da poter guardare tra gli edifici, avere un’idea delle condizioni meteorologiche e del traffico e così via.

Dato lo sforzo necessario per queste rappresentazioni incredibilmente realistiche, la visualizzazione immersiva di Google Maps sarà disponibile solo in alcune città selezionate al momento del lancio, tra cui San Francisco, Los Angeles, New York City e Londra. Google ha affermato che la funzione verrà lanciata entro la fine dell’anno, ma per ora è possibile aggiornare l’app Maps e visualizzare in anteprima 250 viste aeree statiche che forniscono un assaggio di ciò che verrà.

Arriva la nuova funzione Neighborhood Vibe

Una seconda nuova funzionalità che verrà lanciata nei prossimi mesi è Neighborhood Vibe, progettata per aiutare gli utenti a farsi un’idea di tutti i nuovi quartieri in cui entrano visualizzando le recensioni degli utenti mentre lo scorrono nell’app Maps. Sarà accessibile toccando il pulsante Esplora quando si entra in una nuova area.

Anche la ricerca all’interno di Maps è stata migliorata. La nuova funzione Cerca con Live View consentirà agli utenti di cercare luoghi o seguire le indicazioni stradali utilizzando la realtà aumentata di Maps. Mentre l’utente cammina, visualizzerà Street View ed evidenzierà varie cose che potrebbero cercare, come bancomat o ristoranti, nello stesso modo in cui potrebbero essere contrassegnati su una mappa piatta. La ricerca con Live View sarà disponibile nelle prossime settimane a San Francisco, Londra, New York, Parigi e Tokyo.

L’aggiornamento finale si basa sulla funzione di percorso eco-compatibile che è stata lanciata in Maps all’inizio di quest’anno. Quando si utilizza Mappe per ottenere indicazioni stradali verso una destinazione, gli utenti possono selezionare il percorso più efficiente in termini di consumo di carburante, anziché il percorso più veloce, che è l’opzione predefinita.