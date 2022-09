Comet assurda: il volantino al 90% di sconto distrugge Euronics solo oggi

Tra i migliori pezzi di Comet, all’interno del volantino di settembre che è ormai giunto al termine, ci sono articoli di altissimo livello. La tecnologia e l’elettronica fanno parte della vita di tutti i giorni del celebre vettore che sul territorio italiano nutre poca concorrenza.innanzitutto bisogna partire dalla possibilità di poter finanziare l’intero importo di quello che si acquista anche per un periodo di 10 mesi sfruttando l’offerta con TAN e TAEG allo 0%.

Ricordiamo che alcune offerte sono valide solo all’interno degli Store fisici mentre altre sono valide solo sul sito online dell’azienda. Nel frattempo date un’occhiata al volantino che volge al termine, non ve ne pentirete.

Comet mette sul piatto le sue migliori offerte in attesa di quelle di ottobre: la tecnologia non è mai stata così conveniente

Per quanto concerne poi gli smartphone potete avere carta bianca grazie alle proposte che sono visibili sul volantino ufficiale. In primo luogo ecco Xiaomi con le sue proposte che vanno dai medi di gamma fino ad arrivare ai top assoluti: i prezzi vanno dai 159 agli 899 €. Non mancano poi tutti i nuovi dispositivi della gamma iPhone 14, i quali, come anticipato, sono anche finanziabili.

Di grande livello poi anche l’offerta di Samsung con il suo Galaxy S22 5G disponibile nella versione da 128 giga al prezzo al pubblico di 699 €. Sempre l’azienda sudcoreana presenta poi una grande offerta per quanto concerne le smart TV: ecco una Crystal UHD da 55 pollici, la quale viene proposta a soli 389 €.

Tutti i prodotti che acquisterete saranno validi per due anni in merito alla garanzia presso tutti i magazzini di Comet.