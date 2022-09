L’anidride carbonica non ha sapore, odore e colore, ma è un ingrediente vitale nel settore della birra.

Ma i produttori ora sono preoccupati che una carenza di anidride carbonica possa costringere a tagli alla produzione e aumenti dei prezzi. È l’ultima minaccia per un settore che è stato colpito dalla pandemia di COVID-19.

I produttori di birra hanno affrontato la carenza di anidride carbonica e l’aumento dei prezzi per gran parte della pandemia, in modo simile sono aumentati anche i costi per le lattine di alluminio e cartone. Ma ad agosto, i costi dell’anidride carbonica dei produttori di birra erano aumentati più drasticamente di qualsiasi altro costo negli ultimi mesi, secondo un grafico condiviso da Bart Watson, capo economista della Brewers Association.

E gli esperti ritengono che l’anidride carbonica diventerà più scarsa con l’inizio dell’autunno.

Tre fattori principali sono alla base di ciò che Paul Pflieger, direttore delle comunicazioni del gruppo commerciale della Compressed Gas Association, chiama “tenuta alla CO2“. Due di loro hanno a che fare con il modo in cui viene prodotta l’anidride carbonica: è un sottoprodotto di altri processi, come la produzione di ammoniaca ed etanolo.

Ecco cosa sta succedendo

Ma questo autunno, gli impianti di ammoniaca stanno subendo arresti a causa di alcuni episodi di manutenzione programmati che impediranno loro di produrre anidride carbonica, ha affermato Pflieger. Allo stesso modo, molti impianti di etanolo che sono andati offline durante la pandemia e non hanno ripreso a funzionare. E poi c’è il tempo: l’industria delle bevande rappresenta il 14% del biossido di carbonio solo negli Stati Uniti, ma la domanda sale alle stelle quando fa caldo.

“Ogni estate, la domanda di CO2 sale alle stelle perché le persone vogliono più bevande” e il ghiaccio secco (la forma solida dell’anidride carbonica) viene utilizzato di più, ha detto Pflieger a NPR. “Il caldo record che stiamo vedendo in questo paese e in tutto il mondo sta peggiorando le cose”.

Pflieger afferma che i membri della sua associazione stanno lavorando duramente per soddisfare gli ordini dei clienti. Ma avverte anche che la situazione persisterà per le settimane a venire.

“Prevediamo che le cose inizino a raggiungere una certa normalità nei prossimi 30-60 giorni“, ha detto. La carenza sta colpendo anche i produttori di birra artigianale.