BMW Z4: la nuova edizione si rifà il look e migliora la dotazione

Gli appassionati lo aspettavano da tempo ed a quanto pare è finalmente arrivato: stiamo parlando del restyling della BMW Z4. A quanto pare per la celebre roadster sono arrivati i nuovi ritocchi proprio all’estetica ma soprattutto anche una dotazione di serie molto più ampia rispetto a quella precedente.

Tale aggiornamento permette dunque di avere tutto ma solo con il pacchetto M Sport. Il lancio sul mercato dell’auto è atteso per il prossimo mese di novembre 2022 con i prezzi che non sono ancora disponibili.

BMW Z4 si rifà il look con diversi accorgimenti soprattutto sulla versione M40i

Per quanto riguarda il look dell’auto, la nuova BMW Z4 presenterà alcuni ritocchi sul frontale con doppio rene allargato e nuovi gruppi ottici avvolti dal paraurti con un nuovo disegno. Le calotte degli specchietti retrovisori esterni saranno nel colore Cerium Grey ma solo per il modello M40i. Da non sottovalutare poi le nuove colorazioni per la carrozzeria, ovvero Thundernight metallic, Portimao Blue metallic e Skyscraper Grey metallic.

Ci saranno poi personalizzazioni ulteriori che gli acquirenti potranno aggiungere come gli inserti nero lucido intorno ai fari e vicino alle prese d’aria. In merito agli interni, non ci sono tante novità, ma a richiamare l’attenzione del pubblico e soprattutto la presenza del BMW Live Cockpit Professional, con schermo da 10,25″ per la strumentazione e un altro display da 10,25″ per l’infotainment.

Sedili sportivi saranno in pelle in tre colorazioni, ovvero rosso magma, bianco avorio e nero. Non mancano i dettagli per i rivestimenti interni in Alcantara. Le versioni che potete richiedere saranno rispettivamente sDrive 20i, sDrive 30i e M40i. Nel caso delle prime due, si tratta di un motore da quattro cilindri TwinPower Turbo da 2 litri di cilindrata con potenze di 145 kW/197 CV (320 Nm) e 190 kW/258 CV (400 Nm).