Una nuova truffa sta colpendo gli account Facebook: gli hackers pubblicano annunci con denaro rubato e si vantano delle loro fortune fraudolente direttamente sul social network.

Se sei uno dei 10 milioni di utenti di Facebook che pubblicano annunci sulla piattaforma, fai attenzione al crescente giro di truffe che sta hackerando gli account degli inserzionisti. I truffatori usano le loro carte di credito per rubare decine di migliaia di dollari negli annunci di Facebook.

La truffa

La marketer digitale Loni Mayse sapeva che qualcosa non andava quando dieci degli account pubblicitari di Facebook che gestisce hanno iniziato a pubblicare annunci da 15.000 dollari al giorno per quello che descrive come una decorazione natalizia.

“Non sapevo cosa fosse” ha detto, riferendosi al prodotto venduto tramite annunci su un post di Facebook.

“I truffatori erano in circa 10 dei miei account in pochi minuti“, ha spiegato in una conversazione online con Mashable. “Tutti hanno pubblicato questo annuncio. Hanno bypassato anche ogni singolo protocollo di sicurezza di Facebook.”

Mayse afferma che i truffatori hanno rapidamente inserito due utenti non autorizzati all’interno del suo Facebook Business Manager, che è il portale di back-end che consente ai gestori di social media e agli esperti di marketing di pubblicizzare più pagine Facebook e account pubblicitari da un’unica dashboard. Hanno anche cambiato i nomi delle pagine Facebook.

Ha spiegato come le loro e-mail e i loro nomi utente hanno cercato di nascondere ciò che stavano facendo. In un caso, i truffatori hanno tentato di falsificare il supporto di Facebook utilizzando un falso indirizzo e-mail del servizio clienti per l’utente aggiunto all’account. In un altro, hanno aggiunto un profilo falso utilizzando il suo stesso nome, Loni Mayse, forse nel tentativo di far sembrare il duplicato un problema tecnico e non un vero account separato non autorizzato aggiunto al suo Business Manager.