Il colosso Amazon ha da poco presentato ufficialmente la sua nuova generazione di ebook reader. Si tratta del nuovo Kindle Scribe, il primo dell’azienda dotato anche di una penna per poter scrivere ciò che si vuole in qualsiasi momento.

Amazon presenta Kindle Scribe, il nuovo ebook reader con la penna per scrivere

Amazon continua a stupire. In queste ultime ore ha infatti presentato il suo nuovo ebook reader. Il nuovo Kindle Scribe si distingue dai precedenti modelli per la presenza di un display con tecnologia antiriflesso con luce frontale da 10.2 pollici con una elevata risoluzione di 300 ppi e con una penna che non necessita di ricarica.

Grazie alla presenza della penna, con il nuovo ebook reader sarà possibile non solo leggere ma anche scrivere, leggere e prendere appunti su milioni di libri o prendere note. La penna è disponibile in due opzioni di scelta, ovvero Basic e Premium. Quest’ultima dispone inoltre di una gomma apposita sulla parte superiore e un pulsante di scelta rapida personalizzabile, con il quale si può selezionare la funzione gomma o evidenziatore, oppure creare una nuova nota adesiva.

Eric Saarnio, Vice President, Amazon Devices International, ha dichiarato: “Kindle Scribe è il miglior Kindle che abbiamo mai realizzato, l’unico in grado di offrire un’esperienza di lettura e scrittura che ricrea quella sulla carta. Nel progettarlo, ci siamo ispirati ai clienti Kindle che nel corso degli anni hanno aggiunto miliardi di note ed evidenziazioni ai libri. É ideale anche per rivedere e compilare documenti, gestire l’elenco delle cose da fare o scarabocchiare una grande idea. Inoltre, offre tutti i vantaggi di Kindle che i clienti conoscono e amano: milioni di libri su richiesta, caratteri regolabili, funzioni di lettura premium, settimane e settimane di durata della batteria, con il vantaggio di un bellissimo display di grandi dimensioni”.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Kindle Scribe del colosso Amazon è già disponibile al pre-ordine ad un prezzo di partenza di 369,99 euro nella colorazione Grigio tungsteno con spazio di archiviazione da 16GB, 32GB o 64GB