Amazon continua ad aggiornare la sua linea di Kindle e lancia un nuovo dispositivo che unisce lettura e scrittura. I preordini sono già aperti ma sarà possibile procedere direttamente con l’acquisto soltanto a partire dal 30 novembre e ognuno avrà la possibilità di scegliere tra due versioni.

Amazon Kindle Scribe: il nuovo dispositivo permette di leggere e scrivere!

Poche settimane fa Amazon ha rilasciato una nuova versione del suo Kindle ma le novità continuano. In questi giorni il colosso dell’e-commerce ha rilasciato un nuovo dispositivo che non si limita ad offrire la possibilità di avere a disposizione in qualsiasi momento le proprie letture. Amazon Kindle Scribe è abbinato a una penna che consente di sfruttare il tablet come un vero e proprio foglio di carta sul quale è possibile scrivere.

Le due versioni disponibili si distinguono, infatti, per la presenza di una penna Basic e di una penna Premium. Quest’ultima propone numerose funzioni e la presenza di un tasto fisico che consente di passare a una funzione differente in un solo clic.

Il colosso ne esalta le funzionalità ritenendolo il miglior Kindle fino ad ora presentato:

“Nel progettarlo, ci siamo ispirati ai clienti Kindle che nel corso degli anni hanno aggiunto miliardi di note ed evidenziazioni ai libri. É ideale anche per rivedere e compilare documenti, gestire l’elenco delle cose da fare o scarabocchiare una grande idea. Inoltre, offre tutti i vantaggi di Kindle che i clienti conoscono e amano: milioni di libri su richiesta, caratteri regolabili, funzioni di lettura premium, settimane e settimane di durata della batteria, con il vantaggio di un bellissimo display di grandi dimensioni”.