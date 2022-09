Amazon è folle: ci sono i Prime Day straordinari con tutto quasi gratis, ecco quando

Sembra ormai chiaro, viste le tante pubblicità soprattutto sul web, che Amazon sta per proporre due giorni di offerte pazze a tutti i suoi clienti. Per la precisione in realtà saranno solo coloro che hanno un abbonamento Amazon Prime a poter usufruire di due giorni di promozioni. Più precisamente bisognerà attendere l’11 e il 12 ottobre, proprio come se fossero dei veri e propri Prime Day ma questa volta più esclusivi.

Amazon propone altri due giorni di offerte pazze: si parte ufficialmente l’11 ottobre per terminare a mezzanotte del 12

Sta quindi per arrivare una due giorni di offerte eccezionali da parte di Amazon, con prezzi mai visti prima d’ora. La concorrenza potrà poco quanto nulla vista anche la grande risonanza che l’iniziativa ha già rivestito. L’evento avrà luogo in 15 paesi in totale:

Austria, Canada, Cina, Francia, Spagna, Germania, Italia, Stati Uniti, Paesi Bassi, Polonia, Lussemburgo, Portogallo, Svezia, Turchia e Gran Bretagna.