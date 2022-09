I veri vantaggi di un telefono pieghevole: all’inizio sembrava essere solo un espediente, e anche molto instabile, ma ora i telefoni pieghevoli sono diventati molto più interessanti grazie agli sforzi di Samsung.

Nel 2018 è apparso il primo telefono pieghevole al mondo: FlexPai. È stato allora che sono apparsi Samsung Galaxy Fold e Huawei Mate X. Alla fine, nello stesso anno, anche Motorola e TCL hanno inventato i propri smartphone pieghevoli e sono già apparsi i successori di molti dispositivi che hanno già fatto la storia. Purtroppo sono un po’ costosi, ma vale comunque la pena considerare questo tipo di telefono in futuro.

Ecco cosa cambia da uno smartphone normale

L’idea di uno schermo del telefono pieghevole è sicuramente innovativa, anche se siamo abituati agli schermi “rigidi” e dritti di un normale smartphone. Possiamo immaginare un dispositivo pieghevole con due schermi con una cerniera spessa in mezzo, ma che dire dei telefoni pieghevoli che hanno uno schermo lungo? Lo schermo è una meraviglia tecnica, perché può piegarsi grazie a uno speciale tipo di OLED composto da più strati. Al posto del vetro è stato scelto un nuovo materiale flessibile.

È l’ibrido ideale tra smartphone e tablet

Tutti pensavano che i tablet fossero completamente in declino fino allo scoppio della pandemia. Con i loro schermi di grandi dimensioni, i telefoni si sono avvicinati sempre di più ai tablet, ma le persone sembravano aver bisogno di uno schermo leggermente più grande per i loro giochi, riunioni Zoom e sessioni di shopping.

Questo è probabilmente anche uno dei motivi per cui il telefono pieghevole è diventato più popolare: è la combinazione perfetta tra telefono e tablet. Il fatto di avere improvvisamente un grande schermo a tua disposizione è probabilmente il più grande vantaggio di un dispositivo pieghevole.

Ottimo per il multitasking

Un altro grande vantaggio di un dispositivo pieghevole è che si presta bene al multitasking. E’ come lavorare su due monitor. In un angolo potresti avere Excel da cui devi leggere le informazioni, mentre nell’altro angolo hai un documento Word aperto in cui elabori i dati. Oppure pensa all’intrattenimento: da un lato hai WhatsApp aperto, ad esempio, mentre dall’altro è in riproduzione un video di YouTube.

Più spazio per l’hardware

Con un dispositivo pieghevole hai il doppio dello spazio, in modo da poter riporre una batteria più grande o un processore più potente, ad esempio. Tutte cose che migliorano solo il telefono e per le quali semplicemente non c’è spazio in un normale dispositivo.