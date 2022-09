Tuo figlio ha la febbre? Hai sintomi influenzali? Ricordi quando sono iniziati la febbre o i sintomi? Quando è stata l’ultima dose di farmaco e qual era la temperatura corporea? Un’app per il monitoraggio della febbre come CareClinic può aiutarti a monitorare i sintomi e tenere traccia dei farmaci. Puoi anche condividere tutte le informazioni monitorate necessarie con il tuo medico o familiari.

La febbre o la piressia si verificano quando si ha una temperatura che è al di sopra dell’intervallo normale del corpo. La temperatura corporea normale è solitamente compresa tra 37,2 e 38,3 gradi Celsius. Quando la temperatura corporea si sposta al di sopra di questo valore, i muscoli si contraggono, facendoti sentire freddo. Ciò si traduce in una maggiore produzione di calore e sforzi per conservare il calore. Quando la temperatura torna alla normalità, senti caldo e arrossisci. Potresti anche iniziare a sudare. I bambini piccoli possono anche sperimentare un attacco febbrile, ma questo è molto raro.

Cosa provoca la febbre?

La febbre può essere causata da una varietà di condizioni mediche che possono essere non gravi o pericolose per la vita. La febbre può derivare da infezioni da virus, batteri o parassiti. Gli esempi includono l’influenza, la meningite, le infezioni del tratto urinario (UTI), l’appendicite e la malaria. La febbre può anche derivare da vasculite, che è quando i vasi sanguigni si infiammano. Altre cause non infettive includono la trombosi venosa profonda (TVP), la malattia del tessuto connettivo e il cancro.

L’app CareClinic fornisce tutti gli strumenti necessari per attenersi a un piano di trattamento e monitorare i sintomi. CareClinic inizia chiedendo all’utente di creare un piano di assistenza che può includere farmaci, disturbi naturali e qualsiasi altra soluzione sanitaria che l’utente si sta impegnando per la propria salute.

Come funziona l’app

Ecco i principali vantaggi dell’utilizzo di Care Clinic:

Aggiungi tutti i farmaci e gli integratori necessari.

Aggiungi eventuali farmaci, attività e nutrizione al tuo piano di assistenza. Imposta rapidamente promemoria per una qualsiasi delle modalità menzionate in precedenza.

Integrare con qualsiasi dispositivo indossabile, se necessario.

Integrare con qualsiasi dispositivo indossabile, se necessario. Contrassegna i tuoi promemoria secondo le necessità. Puoi anche contrassegnare le tue pillole come assunte quando necessario, se questo è stato raccomandato dal tuo medico.

Ricevi promemoria periodici per le ricariche e/o dal tuo team di assistenza.

Registra eventuali farmaci una tantum (PRN) secondo necessità.

Visualizza i rapporti e le correlazioni da solo e condividili con il tuo medico.

Puoi anche utilizzare il diario nell’app per registrare tutti i dettagli relativi a sintomi, umore, pensieri e temperatura corporea. Ciò garantirà che queste informazioni siano prontamente disponibili per il tuo medico a cui fare riferimento durante e dopo gli appuntamenti.

Inoltre, aiuta il tuo medico a prendere decisioni più informate sulla diagnosi e sul trattamento in base al registro dei sintomi. Registra i tuoi valori giornalieri tra cui sonno, energia, peso o aggiungi il tuo campo personalizzato per tenere traccia di ciò che conta per te.